Sala Consilina, a gonfie vele la prevendita per lo spettacolo di Andrea Di Maria

Vanno a gonfie vele le prevendite della replica fissata per il 2 marzo di ‘Sciò’, il nuovo spettacolo di Andrea Di Maria la cui ‘prima’ è sold out già dalla scorsa settimana.

Stiamo parlando del prossimo appuntamento nel cartellone di Teatro in Sala, la storica rassegna organizzata a Sala Consilina dall’associazione I Ragazzi di San Rocco che ne curano la direzione artistica, appuntamento dedicato al giovane attore valdianese, originario di Sala Consilina.

Lo spettacolo di domenica 1° marzo è ‘tutto esaurito’ da giorni, ma la richiesta di biglietti non si è fermata, tanto da indurre gli organizzatori e lo stesso Di Maria a prevedere la replica per il giorno dopo, lunedì 2 marzo con inizio alle ore 20:30 presso il Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina.

E ci pensa lo stesso Andrea, con la consueta verve e rifacendo il verso a Bugo e Morgan, a spingere con un video per l’acquisto degli ultimi biglietti disponibili.

I biglietti per assistere alla replica di ‘Sciò’ del 2 marzo possono essere acquistati presso la sede dell’associazione I Ragazzi di San Rocco in via Pisacane a Sala Consilina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 19:00 alle ore 21:00.

Per informazioni, si può telefonare al n. 349 871 3124.

I biglietti già acquistati per lo spettacolo di domenica 1° marzo, non possono essere utilizzati per la replica di lunedì 2 marzo.

Si ricorda che lo spettacolo del 1° marzo avrà inizio alle ore 18, invece la replica del 2 marzo avrà inizio alle ore 20:30.