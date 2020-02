Polla: torna dal nord con la febbre, disposta la quarantena

C’è un caso di quarantena anche a Polla. Il sindaco Rocco Giuliano ha firmato questa mattina un’ordinanza a scopo meramente cautelare. In quarantena un giovane che presenta sintomi febbrili ed è tornato di recente dal lodigiano, area considerata focolaio del coronavirus.

Così, come previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il primo cittadino ha ordinato che il soggetto interessato e la sua famiglia restino in casa per almeno 15 giorni.

Del caso sono stati informati i carabinieri e le autorità sanitarie che valuteranno le azioni da intraprendere già nelle prossime ore.