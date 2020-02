Montano Antilia: nelle scuole igienizzanti, salviettine e amuchina

MONTANO ANTILIA. La prevenzione prima di tutto. Il Comune di Montano Antilia ha deciso di avviare delle iniziative sul territorio per garantire la massima sicurezza dei propri cittadini, in particolare dei più piccoli, in questo periodo di emergenza sanitaria. Il sindaco Luciano Trivelli ha annunciato la distribuzione in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, di salviettine monouso, sapone igienizzante per le mani e amuchina spray. Serviranno per igienizzare ogni superficie ed ogni oggetto.

Un modo per garantire anche più sicurezza: nonostante nel nostro territorio non si segnalino casi di contagio da coronavirus, c’è tanta preoccupazione.

Il primo cittadino, inoltre, ha annunciato che nella giornata di venerdì sarà nelle scuole per informare la popolazione scolastica sul coronavirus; sabato, invece, è previsto un incontro in Comune aperto alla cittadinanza.