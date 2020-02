Coronavirus: stop a domeniche al museo

Per allerta Coronavirus, è stata sospesa l’iniziativa dei musei gratuiti che prevede in tutta a Salerno e provincia, come in tutta Italia, l’ingresso gratuito per la prima Domenica del mese.

Le iniziative dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato, saranno dunque sospese Domenica 1 Marzo.

Lo ha annunciato Mibact (Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo), che ha deciso di annullare ogni attività per evitare affollamento di persone ed ogni possibile contagio.