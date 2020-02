Agropoli: oggi la seconda sfilata dei carri allegorici

Partirà alle ore 15 (salvo rinvii dell’ultima ora per l’allarme coronavirus), dal suggestivo Lungomare San Marco, la seconda sfilata di carri allegorici prevista nel cartellone del Carnevale di Agropoli. Domenica, quando le opere in cartapesta hanno attraversato per la prima volta le strade della città, si è registrato il pienone. Ciò nonostante un evento ridimensionato (complici i ritardi nell’avvio dell’organizzazione).

Solo quattro i carri realizzati dai mastri cartapestai ma considerate le problematiche che si sono registrate e che rischiavano di far saltare la 49^ edizione dell’evento, vanno comunque valutati positivamente. Soprattutto va elogiato il lavoro di artigiani e volontari delle contrade agropolesi che hanno faticato non poco per dare continuità ad una manifestazione che ha attirato tantissime persone in città.

Oggi l’atto conclusivo: i carri allegorici raggiungeranno Piazza Vittorio Veneto dove, dalle 16.30, sono in programma ulteriori iniziative: si comincia con Miss e Mister Carnevale; a seguire il concerto di Francesco Boccia.