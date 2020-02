VIDEO|Gran successo alla “Provvidenza” di Vallo della Lucania per lo spettacolo di Maurizio Casagrande

Nella serata di venerdì 21 febbraio, al Cine-Teatro “la Provvidenza” di Vallo della Lucania, è andato in scena il quinto appuntamento della stagione teatrale diretta da Don Valeriano Pomari. A conquistare il pubblico è stato l’attore Maurizio Casagrande con il suo “Mostri a parte”, uno spettacolo attuale, innovativo ed al tempo stesso divertente. Nel cast anche Fabio Balsamo, Tiziana De Giacomo, Nicola D’Ortona, Marianna Liguori, Giovanna Rei e Claudia Vietri.

“I mostri del palcoscenico – dice Casagrande – sono quelli che amo, i mostri sacri, di bravura, che hanno fatto la storia, e poi ci sono i mostri, quelli veri, che vengono dal web, qualche volta dai talent e dai reality, famosissimi ma che in alcuni casi non hanno alcun talento e quindi diventano dei veri e propri mostri; in questo spettacolo io gioco su queste due mostruosità: i mostri sacri e i mostri pagani.”

La trama della commedia

Le urla di un uomo che viene trascinato via aprono lo spettacolo. “Ma come fate a guardare questa robaccia … aprite gli occhi… ma non lo vedete che sono tutti mostri!”

Franco, dimenticata rockstar degli anni ’80, è sposato con la più giovane Ursula, conduttrice televisiva di grande successo, fervente ammiratrice negli anni d’oro della sua carriera, ma che oggi è la vera “star” di casa. Lui, un artista non particolarmente bravo, ma sincero e originale, e lei senza grandi capacità, ma priva di scrupoli e bravissima ad approfittare di chiunque per aumentare gli ascolti. Lui completamente fuori luogo nello show business dei giorni nostri, e lei perfettamente inserita nell’effimero mondo della televisione. Ursula, quasi per pietà, offre a Franco la possibilità di partecipare alla sua seguitissima trasmissione, ma la cosa si trasforma in un clamoroso flop e questo porta alla rottura del rapporto tra i due…