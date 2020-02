Scossa di terremoto di oltre 4 gradi a Cosenza, avvertita anche in Cilento

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 gradi della scala Mercalli (7 chilometri di profondità) è stata avvertita alle 17.02 nella Provincia di Cosenza, a 2 chilometri da Rende. Vista l’intensità del sisma, quest’ultimo è stato avvertito anche nei Comuni del basso Cilento e del Golfo di Policastro.

Al momento non si registrano danni anche se il terremoto ha provocato qualche ansia tra i cittadini. Nel cosentino, invece, in molti sono scesi in strada e si è diffuso il panico.

Alcuni minuti prima delle 17, si era stata segnalata un’altra scossa di magnitudo 3.4 nel mare antistante il territorio cosentino.