Nuova filiale a Salerno per la Bcc di Aquara: ok di Cassa Centrale

La Capogruppo, Cassa Centrale Banca, ha accolto l’istanza della Bcc di Aquara per l’apertura di un nuovo sportello a Salerno-centro. La filiale sarà aperta a soli 50 metri dalla stazione ferroviaria e dal parcheggio principale (Piazza della Concordia), consentendo di beneficiare della possibile clientela della città, dell’elevato flusso di transito pendolare dalla provincia e di tutti coloro che svolgono attività nel capoluogo. La nostra Banca ha infatti richiesto l’apertura di un secondo sportello a Salerno, città capoluogo di una provincia con 158 comuni ed oltre un milione di abitanti.

Si tratterà della seconda filiale che avremo a Salerno in quanto una è già operativa dal 2011 nella zona industriale, con buoni numeri ed una costante crescita, soprattutto in termini di impeghi. Salerno conta oggi 134mila abitanti e la città è piena di negozi e di uffici di ogni genere per cui è ipotizzabile intercettare clienti tipici come professionisti, famiglie, pensionati e piccole attività commerciali.

“Siamo fiduciosi sui risultati che potremo raggiungere con la nuova filiale che apriremo in tempi brevi – ha dichiarato Antonio Marino, direttore della nostra Banca – L’ubicazione del nuovo sportello nel pieno centro cittadino, a pochi metri dalla stazione ferroviaria, consentirà di dare maggiore visibilità alla nostra Banca e di intercettare nuovi potenziali clienti retail. Si rafforza così la posizione della nostra Banca nella città capoluogo. Speriamo di poter agganciare clientela fatta di famiglie e di professionisti che abitano nel centro cittadino e comunque sarà una bellissima vetrina che ci darà un’ampia visibilità, che non guasta mai!”.