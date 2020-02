Coronavirus, a Pollica assistenza e informazioni via WhatsApp

“Da oggi attiviamo, per il territorio del Comune di Pollica, un servizio WhatsApp di informazione ed aggiornamento”. Lo ha reso noto il sindaco di Pollica, Stefano Pisani. 𝗣𝗲𝗿 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗲e 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 𝟯𝟰𝟳𝟮𝟵𝟲𝟭𝟴𝟯𝟳 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗹 𝗩𝗢𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗡𝗨𝗠𝗘𝗥𝗢 𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗮 “𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗖𝗢𝗥𝗢𝗡𝗔𝗩𝗜𝗥𝗨𝗦”.

Il primo cittadino ha ringraziato anche la popolazione. “Ringrazio tutti i cittadini di Pollica e non che si sono spostati dal Nord, 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻 𝗱𝗲𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼, verso il nostro territorio per aver prontamente comunicato e fornito le necessarie informazioni – ha detto -Non c’è nessun motivo di particolare preoccupazione, tutti stanno bene, né ci sono i presupposti per ulteriori provvedimenti restrittivi”.