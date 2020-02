Arrivano le “Cilentiadi”: comuni in sfida in oltre dieci discipline

Il forum giovanile di Torchiara presenta “Cilentiadi” Torchiara 2020”, prima edizione delle olimpiadi dello sport del Cilento, che si terranno dall’11 giugno nello stadio comunale a Torchiara.

Alla competizione potranno partecipare i Team (max 60 atleti) che rappresenteranno il comune di appartenenza situato nel territorio cilentano.

Gli atleti in gara devono essere residenti nel comune per cui gareggiano (la data di residenza deve essere antecedente al giorno di apertura dei giochi), e si sfideranno nei seguenti sport:

Calcio a 6, BeachVolley3vs, Basket 3vs3, Ciclismo (Cronoscalata), Atletica (Staffetta), Gara podistica, Calcio Biliardo Umano, Tennis Tavolo (Ping Pong) , Videogames, Boxe e Arti Marziali miste, Tornei Giornalieri per bambini, Calcio balilla.

All’interno del campo sportivo l’organizzazione adibirà un vero e proprio villaggio, dove ogni giorno avverranno le competizioni, con l’obiettivo chiave di unire i comuni del Cilento valorizzando la Partecipazione, rispetto, amicizia e lealtà.

I giovani sono al centro del progetto considerato che il Forum di Torchiara ha istituito un comitato organizzativo formato da tanti UNDER 30 del Cilento, puntando inoltre sulla forte collaborazione dei Forum limitrofi.

A Carlo Del Verme affidata la direzione generale dell’evento con un team di oltre 50 giovani, i seguenti responsabili in ogni settore: Angelo Monaco, Guido Veltre, Gabriele Panariello, Francesco Zanella, Nicola Volpe, Francesco Inverso, Francesco Guerra, Antonio Carpinelli, Adriano Guida, Andrea Sorrentino. Scopo chiave del comitato è favorire la partecipazione e la socializzazione dei ragazzi cilentani, intercettandoli attraverso questo evento con modalità innovative e creative.

Tanti premi in beneficenza per sensibilizzare ulteriormente la popolazione e i partecipanti.

Prevista inoltre la presenza di numerosi testimonial del panorama sportivo, che si alterneranno tra la cerimonia inaugurale e la conferenza di presentazione.



Per iscrivere il/la proprio/a squadra/comune o per info sul regolamento generale contattare:

Angelo (Resp.competizione) 331 88 05 921 o su Messenger (Facebook e Instagram) i canali ufficiali Forum Giovanile di Torchiara e Cilentiadi o alla mail forumgiovanileditorchiara@gmail.com