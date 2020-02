Alfieri annulla gli eventi a Capaccio: “meglio evitare situazioni di affollamento”

CAPACCIO PAESTUM. E’ stato il carnevale organizzato dalle scuole in piazza Santini il primo evento a saltare. L’appuntamento in programma per oggi è stato rinviato a data da destinarsi. Poi il sindaco Franco Alfieri è andato oltre, disponendo con apposita ordinanza l’annullamento di tutti gli eventi in programma fino al prossimo 2 marzo.

“Mi dispiace molto, soprattutto per i bambini, ma in questi giorni è evidente che è meglio evitare situazioni di affollamento – ha detto il primo cittadino – Per prudenza si è pertanto ritenuto utile sospendere le manifestazioni ed iniziative relative al Carnevale, con effetto immediato e fino al 2 marzo 2020”.

“Anche se a Città di Capaccio Paestum non si riscontrano situazioni d’emergenza, abbiamo comunque il dovere di fare il possibile per prevenire la diffusione del virus”, ha concluso il primo cittadino.

In base all’ordinanza del sindaco Alfieri, sempre fino al 2 marzo, sono sospese anche le attività scolastiche esterne quali gite, viaggi d’istruzioni, iniziative sportive, ecc…