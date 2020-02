Serie B: Salernitana, successo di misura con il Livorno

Torna alla vittoria la Salernitana, che all’”Arechi” batte di misura il Livorno grazie a una rete di Djuric. Al 6’ granata subito in vantaggio: cross di Lopez e colpo di testa vincente di Djuric. Al 18’ bella azione personale di Lopez che arriva alla conclusione, la palla termina alta. Al 33’ buona occasione per la Salernitana, con Djuric che arriva al tiro approfittando di una respinta corta di Zima ma la sua conclusione viene murata da un difensore amaranto. Al 39’ ci prova Maistro dal limite, la palla termina di poco a lato. Il primo tempo si chiude con i granata avanti di un gol. Al 6’ della ripresa Livorno pericoloso in contropiede con Marras che arriva al tiro, palla che termina di poco a lato. Al 17’ ci provano i granata con una conclusione di Kiyine respinta lateralmente da Zima. Al 44’ azione di contropiede dei granata, con Gondo che calcia alto. Al 46’ occasione per gli ospiti: cross di Delprato e tiro di Marsura che termina alto. Finisce 1-0 per la Salernitana, che conquista la quinta vittoria casalinga consecutiva.

Salernitana – Livorno 1 – 0 Rete: 6’ pt Djuric.

Salernitana: Micai, Billong, Lopez, Capezzi (34’ st Karo), Jallow, Djuric (18’ st Gondo), Kiyine, Aya, Maistro (18’ st Di Tacchio), Jaroszynski, Dziczek. All. Gian Piero Ventura A disposizione: Vannucchi, Migliorini, Giannetti.

Livorno: Zima, Silvestre, Luci, Rizzo (13’ st Marsura), Delprato, Morganella (1’ st Ferrari), Bogdan, Rocca, Marras, Argadius (30’ st Porcino), Boben. All. Roberto Breda A disposizione: Plizzari, Ricci, Marie-Sainte, Murilo, Trovato, Simovic, Avvua, Seck.

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo.Assistenti: Daniele Marchi (sez. Bologna) – Domenico Palermo (sez. Bari).IV Uomo: Valerio Maranesi (sez. Ciampino).Ammoniti: Dziczek, Maistro, Gondo (S), Marras, Rocca (L).Angoli: 1 – 2Recupero: 1’ pt, 5’ st.Spettatori: 7003