Sanza: riparte il progetto “Anziani in forma”

SANZA. Dopo tre anni riparte il progetto “Anziani in forma”, approvato dal Comune di Sanza. Un’iniziativa in favore degli anziani del paese cui sono indirizzati corsi di ginnastica dolce, connessi al più ampio discorso della socializzazione tra persone.

L’iniziativa è stata presentata dal dottor Luigi Patrone e sarà rivolta a over 65, finalizzata al loro benessere psico-fisico; la durata è di tre mesi.

Tutti i partecipanti potranno usufruire del servizio per soli 10 euro mensili o 25 euro per i 3 mesi. L’Ente contribuirà la quota di 2.500 euro, che prevede il compenso professionale, il costo assicurativo e le spese di segreteria.

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, cerca si essere vicina alle esigenze dei suoi cittadini e punta a garantire un servizio in più per le fasce deboli della popolazione.