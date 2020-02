AUDIO | Parola alle Associazioni: conosciamo Nascere in Cilento

Parte da oggi una nuova rubrica sulla nostra testata online dal titolo “Parola alle Associazioni”. Ogni settimana intervisteremo i rappresentanti delle Associazioni e Pro Loco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per scoprire tutte le novità sul loro operato.



Iniziamo la prima puntata con la presidentessa Alessia Astone dell’Associazione Nascere in Cilento di Agropoli.



Diversi i temi trattati durante l’intervista. Per le altre interviste e gli altri contenuti audio visita InfoCilento Radio, accedi dal menu o clicca qui.