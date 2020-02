Agropoli: ok a tirocini per gli studenti dell’Unisa

AGROPOLI. Siglata una convenzione tra l’Università degli Studi di Salerno e il Comune di Agropoli. L’accordo, in particolare, interessa il dipartimento di Filosofia e darà la possibilità agli studenti di svolgere attività di tirocinio di formazione ed orientamento curriculare a palazzo di città.

Questo tipo di accordi non sono nuovi: diversi comuni ed anche altri enti pubblici e privati, infatti, stipulano convenzioni con gli atenei per favorire attività di tirocinio e formazione in favore degli studenti.

Lo scopo dell’iniziativa è di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell’ambito dei processi formativi.

Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, aveva già sottoscritto un accordo per tirocini di formazione e orientamento curriculare con l’Università di Salerno con i dipartimenti di ingegneria civile e di scienze giuridiche.