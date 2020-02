Agropoli, accumuli di posidonia: oltre 200 firme per la rimozione

AGROPOLI. Superata quota 200 firme, cifra necessaria per la petizione avviata dalle associazioni e dai comitati locali per chiedere la rimozione degli accumuli Posidonia dalle spiagge del porto e del Lido Azzurro di Agropoli.

“A parte il risultato numerico, quello che più per noi conta è essere riusciti ad attivare l’amministrazione in un percorso sostenibile e rispettoso del nostro mare e delle nostre spiagge – fanno sapere gli attivisti 5 Stelle – Un ulteriore piccolo sforzo e la settimana prossima protoccoleremo ufficialmente la petizione sottoscritta e entro 30 giorni il Sindaco dovrà rispondere adottando un atto ufficiale per l’avvio dell’iter amministrativo”.

Oggi in città è tornata anche la senatrice del Movimento 5 Stelle Virginia La Mura che sta sostenendo in parlamento una proposta di legge che prevede anche regole certe per la gestione della posidonia. Questa potrà essere rigettata in mare.

La senatrice La Mura ha incontrato anche il sindaco Adamo Coppola cui ha assicurato sostegno alle iniziative che l’Ente avvierà per rimuovere gli accumuli. “La scorsa estate Agropoli, con il suo cumulo di posidonia che occupa buona parte oramai di una delle meravigliose spiagge della località, è stata tappa del Posidonia Tour durante il quale avevo analizzato le possibilità concrete di gestione del cumulo, innanzitutto eliminare lo smaltimento in discarica, a favore invece del trattamento per separare sabbia da posidonia, usare la prima per il ripascimento della spiaggia e portare la seconda in mare affinché concluda il suo ciclo vitale – ha detto La Mura – Questa modalità consentirebbe al Comune di risparmiare milioni e sopratutto è la più ecosostenibile e rispettosa dell’ecosistema marino”.