Originario del Cilento, ok a beatificazione di Carlo Acutis

Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare i Decreti che danno il via libera alla beatificazione. Saliranno all’onore degli altari anche due laici uccisi con Rutilio Grande nel Salvador.

Saranno canonizzati un martire in India e la religiosa italiana Maria Francesca di Gesù, fondatrice della Suore Terziarie Cappuccine di Loano Saranno Beati il giovane Carlo Acutis (la madre era originaria di Centola, località che spesso frequentava) e il sacerdote gesuita Rutilio Grande García.

Ha dato il via libera il Papa che ieri, ricevendo il cardinale Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha autorizzato il Dicastero a promulgare i rispettivi Decreti. Insieme a Rutilio Grande saranno beatificati anche due compagni laici, uccisi con lui nel 1977, in odio alla fede, nel Salvador.