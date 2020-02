Entra nel vivo il Carnevale di Agropoli: domani la prima sfilata dei carri

Entra nel vivo il Carnevale di Agropoli 2020. L’evento, giunto alla sua 49^ edizione, ha già vissuto dei momenti di svago e divertimento, soprattutto per i più piccoli, ma domani entrerà nel vivo. Domenica, infatti, è in programma la prima sfilata dei carri allegorici. La partenza è prevista da via D’Acquisto con arrivo in Piazza Vittorio Veneto. Si replica martedì con partenza, invece, dal Lungomare San Marco.

In entrambi i casi, in attesa dell’arrivo dei carri allegorici, sono previsti una serie di eventi nel centro cittadino: concerti, spettacoli di danza, intrattenimento e il concorso di miss e mister Carnevale di Agropoli (martedì 25 febbraio).

In attesa della sfilata dei carri, questa sera, sabato 22 febbraio, a partire dalle ore 20.00, al Pala Di Concilio, torna l’appuntamento con La Corrida, alla sua settima edizione. I dilettanti allo sbaraglio si sfideranno tra canti, balli e simpatiche esibizioni, che sapranno intrattenere e divertire il pubblico.

Saranno 15 i rioni partecipanti, tanti gli ospiti che si alterneranno; guest stars Alvaro Vitali e Stefania Corona.

IL PROGRAMMA

Sabato 22 febbraio

La Corrida di Agropoli, dilettanti allo sbaraglio Ore 20.00 – Pala Di Concilio, Via Taverne 15

Domenica 23 febbraio

– Ore 10.00 – P.zza V. Veneto Carnevale dei bambini (animazione per bambini)

– Ore 11.30 Animazione per bambini in maschera (in collaborazione con la Parrocchia S. Maria delle Grazie)

– A partire dalle ore 15.00 PRIMA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI Carri allegorici, maschere e colori sfileranno per le vie del paese, come da tradizione. Partenza percorso: Via S. D’Acquisto (nei pressi della Stazione degli autobus) – arrivo P.zza V. Veneto

In attesa dell’arrivo dei carri allegorici in P.zza Vittorio Veneto:

– Ore 17.00 Spettacolo di danza “Mahodoodin Group Show”

– Ore 19.00 Concerto live Area Medina – Tour 2020. Tra musica e magia – Tributo a Pino Daniele

Martedì 25 febbraio

– A partire dalle ore 15.00 SECONDA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI Grande Corso mascherato con sfilata di fantastici carri allegorici e gruppi mascherati. Partenza percorso: Lungomare San Marco – arrivo P.zza V. Veneto

In attesa dell’arrivo dei carri allegorici, in P.zza Vittorio Veneto:

– Ore 16.30 Miss e Mister Carnevale – Sfilata in maschera. Sul palco musica, animazione e trucca bimbi. Premio finale ai vincitori – Presenta Fabio Bacco

– Ore 18.00 Grande Concerto Live Francesco Boccia “Made in Italy in tour” autore di Grande amore (Il Volo)

– Ore 20.00 circa Arrivo dei carri allegorici