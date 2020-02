Capaccio Paestum: mercoledì scuole chiuse

CAPACCIO PAESTUM. Scuole chiuse il 26 febbraio, ovvero il giorno dopo Carnevale. E’ quanto ha disposto il sindaco Franco Alfieri con apposita ordinanza. Il provvedimento arriva in considerazione del fatto che tra il 23 e il 26 febbraio, proprio in occasione del Carnevale, si svolgeranno “manifestazioni spontanee programmate da comitati di quartiere ed associazioni presenti sul territorio”.

“Questi festeggiamenti – sottolineano da palazzo di città – coinvolgeranno tutti gli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo”. Pertanto, considerato che gli eventi si protrarranno fino a tarda ora, il sindaco Alfieri ha ritenuto opportuno chiudere le scuole per mercoledì 26 febbraio (oltre ai canonici giorni del 24 e 25 febbraio).

Quest’anno a Capaccio Paestum non sono previsti eventi promossi dal Comune per il Carnevale, tuttavia tante sono la manifestazioni organizzate da singole associazioni.

L’Ente comunale, invece, ha promosso un’iniziativa per sabato 29 e domenica 1 marzo nell’area archeologica di Paestum dove è in programma una rievocazione storica organizzata in collaborazione tra Comune, Parco Archeologico e associazione Amici del Carnevale.