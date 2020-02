Truffe agli anziani, due arresti nel salernitano

Nel corso delle attività disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, finalizzate alla prevenzione e repressione delle truffe ai danni di persone anziane, il 20 febbraio scorso, a Olevano sul Tusciano (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia, hanno arrestato, in flagranza, R.C. 65enne e C.P. 40enne, entrambi pregiudicati napoletani, poiché responsabili di tentata truffa e truffa aggravata, in concorso, ai danni di due donne anziane di Battipaglia ed Olevano sul Tusciano.

I militari operanti, nel corso di mirati servizi, hanno accertato che i due individui, a bordo di un’autovettura Mercedes, dapprima avvicinavano a Battipaglia una signora del luogo, tentando di farle consegnare la somma di euro 500,00, quale pagamento a saldo per la riparazione di un computer richiesta dal figlio, e successivamente, a Olevano Sul Tusciano, avvicinavano un’altra donna inducendola, con artifizi e raggiri, a consegnare la somma di euro 200,00, in cambio di un piccolo pacco destinato al figlio.

I militari dell’Arma, pertanto, procedevano e bloccare i due soggetti, arrestandoli in flagranza dei reati di tentata truffa e truffa aggravata. Contestualmente, veniva recuperata la somma di danaro e restituita alla signora anziana, mentre il pacco e i telefoni cellulari degli arrestati, sottoposti a sequestro.

Per i due arrestati , L’Autorità giudiziaria disponeva il rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.