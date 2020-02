Sospetto caso di coronavirus su bambino nel salernitano

Dopo i sei casi di coronavirus segnalati oggi in Lombardia scatta l’allarme anche nel salernitano. C’è un sospetto caso a Cava de Tirreni. Per ora nulla di ufficiale, ma a scopo precauzione un bambino di tre anni è stato soccorso dai sanitari dell’Humanitas per essere trasferito presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli.

Al momento si tratta soltanto di sospetti sorti dai sintomi riscontrati sul piccolo che era stato inizialmente portato all’ospedale di Cava.

Il bimbo verrà sottoposto a tutti gli esami del caso, successivamente sarà possibile confermare o smentire il contagio. Nei giorni scorsi erano stati segnalati altri due casi: uno su un cittadino cinese di Capaccio Paestum e l’altro su un uomo di Postiglione. In entrambi i casi il contagio è stato escluso dopo i test eseguiti dai sanitari del Cotugno.