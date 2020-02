Serie B: Salernitana, match interno con un mediocre Livorno

Riparte dalle mura amiche il cammino della Salernitana, reduce dallo stop di Verona contro il Chievo dello scorso lunedi. Domenica, alle ore 15:00, allo stadio “Arechi”, i granata, guidati dal tecnico Ventura, ospiteranno il Livorno, trainato in panchina dall’ex Roberto Breda, nella gara valevole per il turno n.25 della serie cadetta.

I campani, quinti a meno quattro dal secondo posto, saranno opposti, nei 90 minuti diretti dal sig. Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, all’ultima della classe, che con 14 punti è lontana 12 lunghezze dai play-out e 22 dagli avversari di giornata. I labronici, mai vittoriosi in trasferta dove hanno perso 8 volte in 12 gare, hanno segnato solo 5 volte nelle gare esterne e non hanno mai ottenuto l’intera posta in palio negli ultimi 10 incontri di campionato, dove il successo manca dal 2 dicembre con la Juve Stabia. Per i toscani peggior attacco, con 20 reti siglate, e penultima difesa, con 41 marcature incassate, il filotto negativo recita sole 4 divisioni della posta in palio e ben 9 insuccessi nelle ultime 13 partite di campionato.

I padroni di casa, con un solo passo falso nelle ultime 10 sfide disputate a Salerno, cercheranno di continuare il filotto di risultati utili nei match interni, dove sono quattro le vittorie ottenute a fronte di un solo pareggio. Gli ultimi 2 incontri tra le due squadre, disputati in terra campana nel 2016 e nel 2018, si sono conclusi sempre per 3-1 in favore dei calciatori del patron Lotito.