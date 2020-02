Carnevale 2020: ecco tutti gli appuntamenti nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Una delle feste più attese dell’anno da grandi e bambini sta per arrivare e tanti comuni del Cilento Vallo di Diano e Alburni si sono preparati al meglio per organizzare eventi divertenti, tra vestiti tradizionali e moderni, sfilate pittoresche, balli, premiazioni e buon cibo!

Ecco i principali appuntamenti previsti per il Carnevale:

Acciaroli

Anche quest’anno, le strade di Acciaroli, si coloreranno di coriandoli e stelle filanti. Ritorna il Carnevale Acciarolese ma con qualche novità. Un’esplosione di musica e divertimento accompagnerà per la prima volta la sfilata di un carro allegorico, “Sister Act”. Due giornate quelle del 24 e 25 febbraio, ricche di balli a tema che coinvolgeranno grandi e piccoli. Giorno 24 alle ore 14:00 la sfilata partirà dal porto e giungerà all’hotel “Il Girasole” dove, ad attendere suore, bambini travestiti da colleggiali e chiunque voglia trascorrere una giornata ricca di risate e divertimento, ci sarà un vera e propria festa in maschera con un ricco buffet e tanti giochi. Martedì 25, sempre alle ore 14:00, la sfilata inizierà e terminerà in zona porto con giochi e balli di gruppo. Tutto è pronto, non resta che lasciarsi trasportare dalla magia del Carnevale. Chiara Esposito

Agropoli

Si tratta della 49^ edizione del Carnevale di Agropoli. Tre giorni dedicati al divertimento e all’allegria. A partire da sabato 22 febbraio con La Corrida di Agropoli, dilettanti allo sbaraglio alle ore 20.00 al Palazzetto dello Sport Andrea Di Concilio, Via Taverne 15. Domenica 23 Febbraio appuntamento alle ore 10.00 in Piazza V. Veneto con il Carnevale dei bambini (animazione per bambini), alle ore 11.30 animazione per bambini in maschera (in collaborazione con la Parrocchia S. Maria delle Grazie) e a partire dalle ore 15.00 la prima sfilata dei carri allegorici per le vie del paese, come da tradizione. Partenza percorso: Via S. D’Acquisto (nei pressi della Stazione degli autobus) e arrivo Piazza V. Veneto dove in attesa dell’arrivo dei carri ci sarà tanto intrattenimento: ore 17.00 Spettacolo di danza “Mahodoodin Group Show” e alle ore 19.00 Concerto live “Area Medina – Tour 2020. Tra musica e magia – Tributo a Pino Daniele”. Martedì 25 febbraio si terrà la seconda sfilata dei carri allegorici a partire dalle ore 15.00. Grande corso mascherato con sfilata di fantastici carri allegorici e gruppi mascherati dal Lungomare San Marco fino in Piazza V. Veneto, dove in attesa dell’arrivo dei carri allegorici e della premiazione finale ci sarà alle ore 16.30 “Miss e Mister Carnevale – Sfilata in maschera”, sul palco musica, animazione e trucca bimbi con premio finale ai vincitori; alle ore 18.00 Grande Concerto Live Francesco Boccia “Made in Italy in tour” autore di Grande amore (Il Volo) e alle ore 20.00 circa Arrivo dei carri allegorici. Angela Bonora

Alfano – Laurino – Montano Antilia – Rofrano

Quattro comuni insieme per il Carnevale intercomunale 2020. Ad Alfano l’appuntamento è sabato 22 Febbraio ore 15:30 con la sfilata da rione San Pietro e festa in maschera in Piazzetta Vito Battipaglia. A Laurino l’appuntamento è domenica 23 Febbraio alle ore 15:30 con la sfilata a partire da Loc. Sant’Antonio e festa in maschera in Piazza S. Giovanni Battista. Lunedì 24, l’evento prenderà luogo a Montano Antilia dalle ore 15:30 con la sfilata da Pizzeria Ante Elios e festa in maschera nella Palestra comunale. Infine martedì 25 il carnevale intercomunale si concluderà a Rofrano a partire dalle ore 15:30 sfilata da Via Pastena, festa in maschera nella palestra comunale e alla fine ci sarà la premiazione del carro, coreografia, maschera e gruppo mascherato più belli. Angela Bonora

Ascea

L’appuntamento è domenica e martedì ad Ascea Marina con “The Carnival 2020”. Domenica 23 a partire dalle ore 15:00 con la sfilata in maschera per le vie principali a tema “Ma che ne sanno i duemila?!”, racconti e ricordi del Carnevale di una volta promosso dal gruppo teatrale Girasole; dalle ore 17:30 Festa in maschera con musica e animazione in Piazza A. Correale/ Palazzo Ricci. Martedì 25 Febbraio ore 15:00 sfilata carri allegorici e maschere, partenza via lungomare Ponente (Campo Sportivo); ore 17:00 festa in maschera con musica e animazione in corso Elea; ore 19:00 premiazione simbolica per i gruppi partecipanti e maschera più originale.

Atena Lucana

Domenica 23 febbraio è il momento dell’allegria in maschera ad Atena Lucana. Una sfilata di carri, degustazioni, musiche e un ballo in maschera sono gli ingredienti del Carnevale Atenese 2020. Il ritrovo dei carri allegorici è previsto nel piazzale della Cappella Maria Ss di Costantinopoli ad Atena Lucana Capoluogo con partenza del corteo alle ore 15.00. Verranno premiati, a fine sfilata, il carro e la maschera più bella e originale. Filippo Tizzi

Auletta

Appuntamento martedì 25 Febbraio, con grandi e piccini, alle ore 15:00 presso la Casa Comunale , sfilata dietro il carro con musica e allegria. Sarà allestito un tavolo di squisiti dolci tipici fatti dalla comunità e ci sarà il trucco bimbi a cura si Rossella Rumolo. Angela Bonora

Caggiano

Domenica primo marzo appuntamento con “Carnevale in compagnia”. In mattinata raduno in piazza Lago alle 10 e a seguire spettacolo di animazione. Nel pomeriggio la sfilata delle maschere per accompagnare il tipico “Ciaon” per le vie del paese. Gennaro Maiorano

Campora

La Pro Loco di Campora organizza il Cannalovaro 2020. Sabato 22 Febbraio 2020 ore 21:00 appuntamento con “s’aballa mascherati inda la palestra”. Martedì 25 Febbraio alle ore 15:00 aspettando lo riavolo: mascaruotti ca venneno a la chiazza ddà mmonde ò’arrivo; ore 20:00 se mangia, se veve, se canta e s’abballa con Zì Pascale inda la palestra: fusiddi, porpette, saosicchio, po’ li dolci. Angela Bonora

Capaccio – Paestum

A Paestum si terrà l’evento “Paestum Vale: Viva è la storia”. Sabato 29 Febbraio e Domenica 1 Marzo, due giorni per tornare indietro nel tempo. In programma una rievocazione storiche tra usi e costumi, musiche e danze in ambientazione d’epoca romana, la ricostruzione dei combattimenti tra gladiatori, parate in costume, ma anche laboratori didattici.

A Capaccio domenica 23 Febbraio alle ore 16:00 gran festa di Carnevale presso l’Oratorio San Vito. Animatori mascherati, Pop corn, zucchero filato, gonfiabili, trampoliere, musica e tanto altro divertimento. Angela Bonora

Casal Velino

A Casal Velino anche quest’anno torna la grande festa di Carnevale. Tutti in strada ad ammirare la sfilata dei carri organizzata dalle varie associazioni presenti sul territorio: Pro loco di Casal Velino, I love Acquavella, A_mare Casal Velino, I like Bivio, Oratorio San Giuseppe Bivio Acquavella e Associazione Carullo.

Domenica 23 febbraio 2020, alle ore 10:30 la sfilata partirà da Casal Velino Capoluogo, alle ore 12:00 si giungerà ad Acquavella, alle 14:00 tappa al Bivio di Acquavella per poi raggiungere tutti insieme, intorno alle ore 15:30 la località Marina, in piazza Grandi Eventi, dove ci sarà tanta musica e balli sfrenati , tra Dj set e Brazilian Show. Una domenica colorata e gioiosa, fatta di puro e semplice divertimento, dove anche i più grandi ritornano ad essere un po’ più piccoli. Quale sarà la maschera più bella? Non resta che scoprilo tutti insieme. Chiara Esposito

Castelcivita

Il 25 febbraio sarà una giornata all’insegna del divertimento a Castelcivita. Il carnevale è organizzato dal Forum dei Giovani. L’appuntamento è presso i saloni parrocchiali della chiesa Maria SS del Rosario di Pompei, in località Spirito Santo. Ad animare l’evento l’associazione Oasi Animazione. Previsti balli, giochi, musica, divertimento, buffet e la premiazione della maschera più bella. Katiuscia Stio

Castellabate

Tra coriandoli e calli allegorici, le varie frazioni di Castellabate si ravviveranno grazie alle feste a tema ideate dalle associazioni “Vivi San Marco”, “Ricreiamoci”, “Punta Tresino”, “Paesanamente” e la Parrocchia “Santa Rosa e Sant’Antonio”. La domenica di Carnevale, 23 Febbraio, i cartoni animati Warner Bros. irromperanno a San Marco, con l’appuntamento in località Torretta alle ore 14:30, a seguire sfilata con carri allegorici verso Piazza Passaro con danze, animazione, giochi per bambini e specialità del carnevale. Il carnevale continuerà il 25 febbraio, Martedì grasso, a Santa Maria, con raduno a Piazza Punta dell’Inferno e la sfilata di tutti i carri che culminerà in Piazza Lucia tra musica e intrattenimento. Sempre domenica e martedì, a partire dalle ore 10, nel centro storico è previsto l’assalto dei pirati, con la sfilata del galeone dal Belvedere San Costabile fino alla celebre Piazzatta, tra giochi gonfiabili e animazione.

Celle di Bulgheria

Lunedì 24 Febbraio ore 15:00 partenza dal Bivio asilo Celle per la sfilata mascherine per le vie del Paese; ore 16:00 circa, in Piazza Umberto, si terrà la 1^ premiazione della migliore mascherina riservata ai bambini dai 0 ai 10 anni. Martedì 25 Febbraio partenza in Piazza Palazzo per la sfilata delle mascherine per le vie di Poderia; ore 15:30 sfilata per le vie di Celle di Bulgheria e Poderia dai mini Carri (Ape 3 ruote allestiti) di Carnevale; ore 16:30 in Piazza Regina Margherita premiazione della migliore maschera dai 0 ai 10 anni e premiazione della 1^ edizione del Concorso Apecar Mascherato. Angela Bonora

Corleto Monforte

Il 24 Febbraio, a partire dalle 22.00 si potrà assistere alla tradizionale sfilata dei “Campanari” per le vie di Corleto Monforte. Talia Mottola

Felitto Piano (Sessa Cilento)

Si tratta della 32^ edizione del Carnevale Felitto Pianese. Appuntamento domenica 23 Febbraio con la manifestazione “Prepara il tuo carro”. Christian Vitale

Felitto

Appuntamento domenica 1 Marzo a partire dalle ore 10:00 con il carnevale per i più piccoli con animazione e gonfiabili e a seguire sfilata dei carri allegorici con esibizioni e buffet. Angela Bonora

Laureana Cilento

Si terrà sabato 22 febbraio la manifestazione “Il carnevale dei giovani”, ideata ed organizzata dai ragazzi del Forum giovanile di Laureana Cilento che rilancia la festività del Carnevale con il ricco programma dedicato a grandi e piccini. Si parte alle ore 16.00 dalla frazione San Martino (c/o carrozzeria Barretta) con la sfilata del Carro (il cui che sarà la prima vera sorpresa della serata) che giungerà fino al piazzale antistante la chiesa della frazione San Martino. Angela Bonora

Montecorice

Sfilata carri a partire dalle ore 14:00 da Montecorice fino a Piazza San Biagio. Animazione a cura di Alessandra Maffia. Degustazione con salsiccia e patatine e tante altre prelibatezze. Angela Bonora

Ogliastro Cilento

Il Comune e la Pro Loco “Casa dei Fichi” organizzano “Il Carnevale 2020 – Tutti in maschera”. Appuntamento lunedì 24 Febbraio dalle 18:00 alle ore 21:00, presso il Centro Sociale. Angela Bonora

Padula

Appuntamento domenica 23 Febbraio con la festa di Carnevale alle ore 10:30 in Piazza Umberto I ex cinema Orchidea. Angela Bonora

Pertosa

Domenica 23 Febbraio per le vie, le piazze e le contrade del paese ci sarà la sfilata dei Carri Allegorici. In serata sarà possibile deliziarsi con la degustazione gratuita della tipica “Pasta e Fagioli” pertosana in Piazza De Marco. L’appuntamento è alle ore 16:00 presso Contrada Muraglione. Angela Bonora

Piaggine

Il Carnevale di Piaggine è in programma il 5 marzo dalle ore 17 in piazza Umberto I. In programma animazione per bambini, musica e gastronomia. L’evento è organizzato da Comune e Protezione Civile. Fiorenza Di Palma

Pollica

Martedì 25 febbraio appuntamento con il Carnevale Pollichese. Alle ore 15:00 raduno di tutte le maschere in Piazza della Cortiglia, ore 16:30 partenza verso la palestra comunale in via Costantinopoli dove ci si svolgerà una manifestazione all’insegna del divertimento con gonfiabili, spettacoli dei burattini, truccabimbi, giochi sfilata delle maschere, zucchero filato e tanto altro. Saranno premiate le maschere più divertenti. Ci sarà anche il buffet di carnevale a cura delle mamme pollichesi.Angela Bonora

Postiglione

Grande festa di Carnevale lunedì 24 Febbraio a partire dalle ore 15:00 con l’appuntamento in Piazza Europa e alle ore 15:30 inizio sfilata per le vie del paese fino all’arrivo in Piazza Armando Diaz. Previsti spettacoli di magia, zucchero filato e buffet. Angela Bonora

Roccadaspide

Dopo il successo per l’appuntamento di Natale, Fiabe al Castello, il centro cilentano si anima con un nuovo evento. Si tratta del Carnevale Rocchese che si svolgerà domenica 23 Febbraio, a partire dalle ore 10.30 proseguendo per tutta la giornata. La particolarità è che sarà allestito con un percorso gastronomico con aperitivi, musica e tanto divertimento. Le associazioni Tempa dell’Aspide, Tempalta in Evoluzione, Forum dei giovani di Roccadaspide in collaborazione con il Comune di Roccadaspide daranno il via alla sfilata dei carri allegorici a partire dal corso di G.Giuliani con sosta in piazza XX Settembre. Fabiola Scorziello

Roscigno

Appuntamento martedì 25 Febbraio in Piazza Silvio Resciniti a partire dalle ore 15:00. Carrettini dei pop corn e dello zucchero filato mascotte disney, musica e tanto divertimento. Katiuscia Stio

Sala Consilina

Appuntamento domenica 23 Febbraio in Piazza Umberto I a partire dalle ore 9:30 alle ore 13:30 con il Carnevale salese. Spettacoli di Hula hop, palloncini, gonfiabili, clown, teatrino marionette, bolle di sapone, balli di gruppo e tanto altro divertimento. Filippo Tizzi

San Mauro Cilento

Doppio appuntamento con l’evento ‘a màschkarata. Domenica 23 e martedì 25 Febbraio a partire dalle ore 14:30 alle ore 18:00. Un evento con una lunga storia in procinto di ottenere il riconoscimento Unesco. Carmela Di Marco

Sapri

La Pro Loco Sapri con il patrocinio del Comune di Sapri organizza “Sapri in Maschera 2020”. Tantissime novità per questa nuova edizione del tradizionale Carnevale Saprese. Il tema di questa edizione non poteva che essere James Bond e il suo venticinquesimo film “NO TIME TO DIE” che vede tra le sue location la nostra bellissima Sapri. Civita Lucana, il nome che prenderà nel film la nostra cittadina, è presente nella locandina perché rappresenta oramai una parte importante giustamente da menzionare. Vi aspettiamo per festeggiare e divertirvi insieme a noi domenica 23 a partire dalla mattina, continuando con la sfilata allegorica e la festa serale e martedì 25 con l’appuntamento per i più piccoli. Sara Fiorillo

Sassano

Associazioni insieme per il Carnevale di Sassano. L’appuntamento è per domenica 23 febbraio. Raduno alle ore 14:30 nel piazzale antistante l’Istituto Scolastico “Giovanni Falcone” in Via Roma. Alle ore 15,00 si partirà in corteo verso Piazza Umberto I. Nel Centro Storico di Sassano in programma giochi, animazione, musica, un ricco buffet e tanto divertimento, per piccoli e grandi. Emilio Malandrino

Stella Cilento

La Pro Loco di Stella Cilento organizza il Carnevale stellano 2020. Domenica 23 Febbraio alle ore 15:00 raduno delle maschere presso Villetta Comunale. Gonfiabili, truccabimbi, giochi di squadra, sfilata delle maschere, musica e buffet. Angela Bonora

Stio ed Orria

Insieme per un Carnevale all’insegna del divertimento e della tradizione. Domenica 23 febbraio andrà in scena la 50esima edizione del “Carnevale Orriese”, una delle manifestazioni carnevalesche più longeve del Cilento. Con inizio alle ore 14.00 in Piazza Unità d’Italia ad Orria ci saranno sfilate di Majorettes, carri allegorici, ed artisti di strada, per poi arrivare alla premiazione della maschera più bella e del miglior carro allegorico, il tutto con la partecipazione del Carnevale di Stio. La festa popolare, organizzata ad Orria, conobbe il suo periodo d’oro negli anni Settanta ed Ottanta del Secolo scorso. La particolarità del “Carnevale Orriese”, fin dalle origini, è stato il carattere artigianale dei preparativi, dalla realizzazione delle maschere, al confezionamento dei vestiti, all’allestimento dei carri allegorici. Tra i fondatori del Carnevale Orriese, vanno ricordati: Edoardo Maio, Luigi Maio, Giovanni Passaro, Nevio Petrocchi, Vittorio Cairone, Antonio Santoro (falegname), Oreste Trotta (ideatore dei primi carri mobili), Domenica Mastrogiovanni e tanti altri. Il “Carnevale Stiese 2020”, organizzato dalla Pro loco di Stio, prevede un programma ricco di appuntamenti; stavolta sarà il Carnevale di Orria a partecipare alla manifestazione. S’inizia sabato 22 febbraio alle ore 17.00, con “Bonasera a sta gente” una tradizionale usanza in cui i ragazzi si vestivano con maschere varie e andavano girando per le case del paese a dar la “buonasera” alle persone con una chitarra ed una fisarmonica facendo una rima in cambio di prodotti che venivano mangiati in piazza insieme a tutta la comunità il giorno di Carnevale. Si continua martedì 25 febbraio alle ore 15.00 con la classica sfilata per le vie del paese per poi continuare fino alle ore 19.00 con giochi e divertimento in piazza. Antonio Pagano

Trentinara

Il Carnevale di Trentinara avrà luogo domani, 22 febbraio, in piazza dei Martiri. L’appuntamento è alle ore 14 in Piazza dei Martiri. Elena Matarazzo

Vallo della Lucania

Appuntamento domenica 23 Febbraio alle ore 10:30 in Piazza Vittorio Emanuele con spettacoli di animazione con Fabiola Forlenza trampoliera e Mago Fofficino. Martedì 25 Febbraio appuntamento alle ore 10:30 in Piazza Vittorio Emanuele con balli e spettacoli d’animazione a cura di Stefania Perfetto. Angela Bonora