Capaccio, 30enne arrestata per furto

I militari della compagnia carabinieri di Agropoli nel corso serata, nell’ambito di preordinato servizio per la prevenzione dei reati predatori traevano in arresto A. M. 30enne, senza fissa dimora, pluripregiudicata, poiché responsabile dei reati furto aggravato in concorso.

La donna, a seguito di un mirato controllo dei carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, veniva rintracciata località Laura di Capaccio Paestum, e, dopo le prime verifiche, veniva riscontrata destinataria delle ordinanze di custodia cautelare, concernenti l’applicazione della custodia cautelare in carcere e dell’espiazione della pena residua di anni 3 mesi 2 di reclusione, per il reato di furto aggravato in concorso.



La prevenuta, dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso il carcere giudiziario di salerno fuorni a disposizione dell’autorità giudiziaria.