Trading online: il Forex resta in cima alle preferenze degli investitori

Investire, nel 2020, è assai diverso rispetto solo ad un decennio fa. Lo sanno bene i risparmiatori italiani, che un tempo, viziati dai rendimenti particolarmente appetitosi dei titoli di stato, collocavano una fetta considerevole dei propri risparmi, se non addirittura la totalità degli stessi, in BOT, BTP, CCT e CTZ.

Un asset, quello del debito sovrano, tenuto poco in considerazione al giorno d’oggi, a causa dei rendimenti infimi degli stessi: il decennale garantisce uno 0,90 lordo (al quale va detratto la ritenuta fiscale del 12,50 sugli interessi percepiti e lo 0,20% annuo a titolo di imposta di bollo), sotto i cinque anni i rendimenti sono negativi.

SOS profitto: il trading online arriva in soccorso degli investitori

I risparmiatori, di conseguenza, sono stati costretti a cambiare le loro radicate abitudini, approcciando a mercati finanziari sconosciuti o, come l’azionario, invisi a buona parte di essi a causa della forte volatilità. Alla ricerca del “guadagno perduto”, gli italiani hanno accettato di investire i propri risparmi aumentando la tolleranza del rischio in ambito finanziario.

Ed anche in questo caso, Internet si è rivelato un valido alleato, fornendo agli investitori tutti gli strumenti necessari per attingere informazioni sui nuovi mercati finanziari createsi grazie alla grande rete telematica. Il sorgere di portali finanziari sempre più curati e dettagliati, ad esempio, ha portato ad una maggiore diffusione della cultura finanziaria, elemento cardine per rendere i risparmiatori più consapevoli delle scelte effettuate in ambito finanziario.

Una migliore comprensione dei mercati finanziari, venendo a conoscenza dei pregi e delle insidie che ognuno di essi incorpora in modo differente, è un elemento imprescindibile per poter fare trading Forex, la modalità di investimento preferita da coloro che decidono di collocare una parte dei propri risparmi tramite la grande rete telematica, accedendo dai canali remoti attualmente fruibili come smartphone, pc o tablet.

Operare nei mercati tramite Internet è, oggi, la modalità preferita, su scala globale, dai risparmiatori. Ed il Forex, in tal senso, rappresenta una validissima opzione per carpire compiutamente i vantaggi del trading online, che si contraddistingue per sicurezza e velocità nell’esecuzione delle operazioni, oltre che per un tangibile e forte risparmio a livello economico rispetto al tradizionale canale dello sportello bancario.

Forex, un asset sempre più presente nelle scelte dei risparmiatori

Ma cosa si intende per investire nel Forex? Per coloro che ancora non lo sapessero, è bene ricordare che questo mercato, a differenza di quanto pensano alcuni poco avvezzi al mondo finanziario, non consiste nell’investire in una singola valuta bensì a coppie, cercando di puntare su quale valuta, fra le due prescelte, si rafforzerà nei confronti dell’altra. Una differenza di fondamentale importanza, in quanto consente l’abbinamento di qualsiasi valuta presente al mondo e non solo rapportando una singola, come avviene allo sportello bancario, con quella del paese dove si detiene il conto corrente.

Non tutte le coppie di valute, per quanto ovvio, sono uguali. Se si decide, ad esempio, di puntare su due valute riferite ai paesi emergenti, la volatilità alla quale il cliente si espone sarà sicuramente più elevata di un comunissimo “dollaro/euro”.

Va da sé che investire nel Forex non può e non deve rappresentare l’unico asset prescelto da un risparmiatore: in ambito finanziario, il concetto di diversificazione è di fondamentale importanza.

Questo mercato, però, può rappresentare uno straordinario coadiuvante per migliorare le performance complessive di un portafoglio titoli ben diversificato e strutturato, in grado di fornire quel valore aggiunto che, in un determinato lasso di tempo, può irrobustire i profitti di ogni singolo trader.

D’altro canto, i migliori portali finanziari possono aiutare i risparmiatori nella scelta delle migliori strategie da seguire nel mondo del Forex, grazie anche al fondamentale supporto dei grafici, che in questo asset sono in grado di fornire un aiuto concreto ai risparmiatori.