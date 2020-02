Pollica: pretendono denaro per lasciare una casa vacanza, arrestati

POLLICA. Grazie all’intervento dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, guidati dal capitano Annarita D’Ambrosio, questa mattina è stato possibile arrestare due persone con l’accusa di estorsione. I malviventi, pregiudicati e con reati specifici, erano da due giorni nel Comune di Pollica e si erano fatti notare dai residenti per il loro comportamento esuberante, tanto che qualcuno aveva informato anche i militari della locale stazione.

La coppia soggiornava presso una casa vacanza. Quando questa mattina il proprietario li ha invitati a lasciare l’alloggio, i due hanno preteso la consegna di 500 euro per andare via. Il titolare della struttura ricettiva, dopo aver informato i carabinieri, ha consegnato il denaro ed è in questo momento che sono intervenuti i militari della compagnia vallese che hanno colto sul fatto i due malviventi.

La coppia, una donna di Napoli C.S. trentasettenne e un uomo di Eboli, F.S. quarantenne, sono stati quindi tratti in arresto e attualmente sono detenuti in carcere.