Il 13 giugno la CorriVillammare

Sabato 13 giugno 2020: questa è la data da annotare sulle vostre agende per rivivere le emozioni di una gara unica. L’edizione n.9 della CorriVillammare si preannuncia ricca di novità, ad iniziare dal percorso.

I giri complessivi saranno 4 e non più 3, con l’eliminazione della salita delle Ginestre.

Dopo la prima tornata lungo il tradizionale circuito cittadino, a partire dal primo passaggio sotto lo striscione di partenza/arrivo in Corso Italia, i runners proseguiranno lungo via Pisacane affrontando una doppia curva. Quindi il giro di boa all’incrocio con la strada statale 18 per iniziare, poi, una salita breve ma incisiva che li porterà ai piedi della Torre Petrosa. Da qui la discesa e, dopo 50 metri, svolta a destra per riprendere da via San Marco il classico circuito cittadino. E così sarà per altri due giri prima di tagliare il traguardo.

Anche quest’anno la CorriVillammare è organizzata da Angelo Molinaro, Alessandro Sapienza l’ASD Castellabate Runners ed è inserita, come tappa n.5, nel circuito podistico FIDAL “Cilento di Corsa”.