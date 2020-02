Cicerale, Sp83: dopo 10 anni al via i lavori

CICERALE. Buone notizie per i cittadini di Cicerale e Montecicerale. Dopo ben dieci anni prendono il via i lavori di rifacimento della Sp83. L’arteria, in seguito ad un notevole movimento franoso, era stata parzialmente chiusa al traffico: i mezzi in transito sono stati costretti per anni a procedere su un’unica corsia.

Apre il cantiere sulla Sp83

Ora, però, il cantiere è pronto ad aprire per la definitiva sistemazione dell’arteria che collega il Capoluogo con Montecicerale, grazie all’interessamento della Provincia di Salerno, della Regione Campania e del Genio Civile e ai solleciti dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gerardo Antelmo.

“Siamo riusciti ad ottenere quello che ci toccava – ha detto il primo cittadino Gerardo Antelmo – la strada sarà sistemata e messa in sicurezza e sarà riportata a quella che era 11 anni fa”.

I disagi

Durante i lavori la Sp83 sarà chiusa al traffico. Il percorso alternativo prevede il transito per via Serroni – via Santa Maria. I disagi dureranno circa due mesi.