Capaccio, taglio del nastro per il polo scolastico

Il plesso scolastico di Capaccio Capoluogo torna interamente a disposizione della comunità scolastica. Completati definitivamente i lavori, questa mattina si è tenuta la cerimonia inaugurale. L’intervento, avviato nel novembre 2018, aveva subito uno stop per ragioni di natura finanziaria. Da oggi trovano sistemazione definitiva nell’edificio anche le classi della scuola materna e della scuola secondaria di primo grado.

“L’ho detto anche in campagna elettorale: per un sindaco, la scuola non può che essere una priorità. Da oggi, completati definitivamente i lavori, il Polo Scolastico di Capaccio Capoluogo è interamente a disposizione della comunità”, ha detto Alfieri.

“Io, da sindaco, non posso che dirmi soddisfatto di quest’altro impegno mantenuto. È stata una mattina ricca di emozioni: grazie a tutti, soprattutto agli alunni, per la bellissima accoglienza”, ha concluso.