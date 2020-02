Capaccio Paestum: un impianto sportivo per l’atletica, al via l’iter

Un impianto sportivo, tutto dedicato all’atletica. Una struttura in grado di ospitare eventi agonistici non solo di livello regionale e nazionale. L’idea di dotarsene è dell’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, che l’ha formalizzata in un atto d’indirizzo approvato dalla Giunta. È il primo passo di un iter amministrativo necessariamente complesso, che potrà arricchire il territorio di una struttura in grado di favorire la pratica sportiva e di rafforzare l’offerta turistica locale.

A parere del sindaco Franco Alfieri, l’opera sarebbe infatti “perfettamente funzionale all’obiettivo della destagionalizzazione turistica. Quello che abbiamo in mente è un impianto adatto a eventi anche di respiro internazionale, capaci di richiamare flussi significativi di spettatori. Al tempo stesso, guardiamo con interesse agli appuntamenti amatoriali e a quelli dedicati agli atleti giovani, comunque in grado di muovere flussi significativi di persone, a vantaggio delle imprese locali che operano nei settori dell’accoglienza, della ristorazione e dei servizi”.

L’intenzione di avviare il percorso che potrà portare alla costruzione del nuovo impianto sportivo era stata anticipata dal sindaco Alfieri già qualche settimana fa. Nel corso dell’edizione 2020 Gran Galà dell’Atletica, organizzato dalla società Atletica Agropoli, il primo cittadino aveva infatti accennato all’idea di una struttura coperta, adatta anche alle competizioni indoor.