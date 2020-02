San Mauro Cilento comune green: si punta su led e alberi

Continua il programma di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di San Mauro Cilento, guidato dal sindaco Giuseppe Cilento. L’Ente nelle scorse settimane ha dato il via libera ad ulteriori lavori di installazione di luci a led. In particolare l’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare le economie di un precedente finanziamento ottenuto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, per effettuare parte dei lavori.

Si tratta in realtà di un programma più ampio di sistemazione degli impianti che consentirà di risolvere alcune criticità. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni cittadini si sono lamentati per il mancato funzionamento dell’illuminazione in alcune vie del territorio comunale. Un problema dovuto anche alla scarsa manutenzione dell’impianto, già obsoleto.

L’amministrazione comunale, quindi, ha deciso di intervenire. Il sindaco Cilento ha annunciato l’installazione complessivamente di 500 nuovi. Non è questa l’unica novità in programma sul territorio: il primo cittadino, infatti, ha reso noto che si procederà alla piantumazione di 500 alberi che garantiranno la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico. Una mano in più all’ambiente.