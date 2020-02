Perdifumo: Nasce “Movimento Lista Civica Insieme per Perdifumo”

In vista delle amministrative 2021 a Perdifumo si inizia a lavorare alle nuove proposte politiche. Nasce il “Movimento Lista Civica Insieme per Perdifumo”. L’idea nasce da un gruppo di cittadini guidati dall’Avv. Stefania De Simone, da anni attiva sul territorio a livello sociale e politico. Assessore alla cultura e all’istruzione per 5 anni, Presidente dell’Associazione “Amici di Camella e Perdifumo” dal 2004 al 2006, attiva in progetti culturali, volti al sociale da sempre, la De Simone vuole rilanciare un progetto politico di cui già aveva dato prova con il suo impegno pregresso, parole chiave concretezza e impegno costante fattivo.

I progetti del Capogruppo , realizzati nel tempo, hanno ancora traccia viva sul territorio, molti gli eventi che hanno visto la luce grazie al lavoro svolto: Perdifumo Porte Aperte, Mod’InArte, Giffoni film Festival, Maggio Culturale, Fai 2013, Viviamo Cilento 2012, Film “Ignoti gli autori del delitto”, in collaborazione con le associazioni del territorio, ancora Perdifumo in Corsa, concorsi di poesia, rassegne culturali, mostre ecc. Sempre vicina al territorio a 360°, Stefana De Simone si fa ora guida di un gruppo di cittadini che si propongono soci fondatori del movimento, che hanno già sottoscritto la loro candidatura, Di Muoio Carlo, Di Biasi Luigi, Funicello Nicola, Giordano Nicola, Malzone Luca. Molto chiaro e diretto l’intento del gruppo:

“Siamo uniti per adoperarci per migliorare la qualità di vita del nostro Comune. Crediamo fermamente che oggi più che mai sia indispensabile rivitalizzare il tessuto sociale e politico del nostro amato paese se non vogliamo lasciare alle future generazioni perdifumesi un deserto”. In un momento di difficoltà territoriale a tutti i livelli, il movimento si propone di dare nuovo slancio a tutte le competenze e le risorse umane e territoriali attraverso ogni tipo di attività ad ampio raggio che ne possa veramente rigenerare l’identità. Un’idea che parte da un gruppo ma è votata all’apertura e alla partecipazione attiva dei cittadini, con una politica della condivisione e del confronto che mette al centro le persone. Così dichiara l’Avv. De Simone: “Contrariamente alle abitudini locali, che procrastinano tutte le scelte politiche agli ultimi giorni, siamo partiti per tempo, per una questione di trasparenza verso i cittadini, per dare modo al gruppo di conoscersi bene e si crescere politicamente insieme e per dare a tutti i perdifumesi la possibilità di partecipare entrando nel gruppo, per creare insieme un programma condiviso e quindi la miglior squadra possibile”. (Sito / Facebook)