C’era una volta il Carnevale di Capaccio Paestum

Rischiano di restare soltanto un bel ricordo le sfilate dei carri di Carnevale nella Città dei Templi. Per il secondo anno consecutivo, infatti, non ci saranno come non ci saranno coreografie e balletti. Gli unici eventi che si svolgeranno nei giorni di Carnevale saranno un pomeriggio di animazione per i ragazzi, che si svolgerà lunedì pomeriggio, e quelli organizzati da associazioni e contrade. Coloro che il giorno di Carnevale vorranno assistere alle sfilate dei carri dovranno recarsi ad Agropoli o ancora più lontano.

Carnevale di Capaccio Paestum: le polemiche

Una notizia che ha generato dispiacere soprattutto tra coloro che per anni si erano profusi nell’organizzazione dell’evento, nonostante qualche polemica, negli ultimi anni, per il fatto che alcune contrade compravano fuori i pezzi da assemblare. Ma anche alle tante famiglie che avrebbero preferito partecipare al Carnevale nella loro città.

“Ricordo ancora il Carnevale di quando ero bambina – racconta Emilia – i carri colorati e la grande partecipazione delle contrade che s’impegnavano per allestire il carro e la coreografia più belli. E’ deludente pensare che i nostri figli non avranno quei ricordi”.

“Sono tante le persone che hanno partecipato almeno una volta alla realizzazione dei carri e all’allestimento dei balletti – aggiunge Pasquale – il Carnevale fa parte dei ricordi d’infanzia e di giovinezza di tanti di noi. Ci auguriamo sinceramente che il prossimo anno si rifarà”.