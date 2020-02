Bellosguardo: ok all’ammodernamento della rete idrica

Il Comune di Bellosguardo, guidato dal sindaco Giuseppe Parente, approva un progetto di 1,5 milioni di euro. Nello specifico saranno effettuati lavori di “ammodernamento della rete idrica comunale”.

Lo scopo è di ridurre le perdite nella distribuzione e di migliorare e adeguare tutte le infrastrutture urbane presenti sul territorio comunale.

Il progetto, redatto dall’ingegnere Daniele Gnazzo, è così suddiviso: 1.155.000 euro per il totale dei lavori compresi oneri di sicurezza e circa 345 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Per la copertura della spesa, il progetto sarà candidato a bandi per l’accesso a risorse pubbliche.