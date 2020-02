Roccadaspide, al via il corso di autodifesa femminile

Al

via il corso di autodifesa femminile promosso dal Piano di Zona Ambito S7 con sede a Roccadaspide, che sarà curato dall’Accademia UDS, Associazione di promozione Sociale di Salerno, già attiva con analoghe iniziative in altri comuni salernitani.

Il corso è stato presentato presso l’aula consiliare del comune di Roccadaspide da Danilo Salvatori, Responsabile Tecnico della UDS. L’associazione opera nel settore della sicurezza urbana per diverse categorie sociali, tra cui donne di tutte le età, adolescenti, portatori di handicap, e propone un sistema semplice, innovativo ed efficace adatto a tutti, per affrontare ogni tipo di aggressione in diversi ambienti.

Non si tratta solo di potersi difendere fisicamente da un’aggressione ma di sapere affrontare le eventuali situazioni di pericolo con autocontrollo, sapendo gestire la paura. Durante il corso, vengono forniti anche dei consigli utili su come gestire situazioni in cui il pericolo è latente ma può cogliere impreparata la vittima, come mettere la cintura di sicurezza solo un istante dopo essere partiti con l’auto per essere pronti a reagire senza impedimenti in caso di aggressione, o evitare di stare da soli in spazi troppo ampi, o ancora sedere quanto più vicini all’uscita nei locali pubblici, per essere pronti alla fuga. Consigli semplici ma preziosi da acquisire per trovarsi preparati in situazioni di eventuale minaccia o pericolo. L’accademia, quindi, basa le proprie esercitazioni sul miglioramento delle emozioni come la paura e lo stress, educando le persone a gestire le proprie emozioni.

Il corso si terrà presso l’aula consiliare del comune di Roccadaspide a partire da oggi, dalle 16 alle 17, poi giovedì 27 febbraio, il 10 e 24 marzo, il 14 e 28 aprile, il 12 maggio sempre dalle 16 alle 17.

I moduli di iscrizione sono disponibili presso l’ufficio di piano, al primo piano della casa comunale. Il costo è gratuito; è prevista una spesa di soli 20 euro per la copertura assicurativa.