Dramma in Campania: 14enne muore di meningite

Tragedia nella giornata di ieri a Casoria, nel napoletano. Un ragazzo di 14 anni che frequentava l’Istituto Superiore Torrente è morto a causa di una meningite virale fulminante. Il decesso è avvenuto all’ospedale Cotugno di Napoli.

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Torrente, Giovanni De Rosa, ha rassicurato i genitori degli alunni che frequentano la scuola. “Dopo esser stati avvisati dai genitori, ci siamo subito attivati con l’ASL Napoli 2 Nord per mettere in campo tutte le iniziative che si mettono in campo in questo caso. L’ASL era a conoscenza di questo caso, perché come avviene in questi casi, l’Ospedale Cotugno avvisa l’Azienda Sanitaria Locale di competenza. Quando si tratta di meningite virale, non sono previsti protocolli di sicurezza”.

Il caso ha creato tanto allarmismo e infatti oggi alcuni medici dell’Asl erano presenti a scuola per rassicurare gli altri genitori sul caso.