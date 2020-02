Come motivarsi a fare sport

Dire che lo sport fa bene è facile, anzi facilissimo, ma tutto un altro discorso è iniziare realmente a praticarlo. Spesso elementi come la stanchezza, la pigrizia o la semplice mancanza di motivazione rendono davvero difficile trovare la voglia e la costanza di applicarsi nello svolgimento di un’attività fisica che, in fondo lo sappiamo bene, è davvero benefica per il nostro organismo. È difficile, ma non impossibile: i trucchi ci sono, ci dicono gli esperti, bisogna solo trovare quelli giusti che stimolano il nostro cervello.

Ecco qualche consiglio che vi possa ispirare.

Datevi un obiettivo preciso

È scientificamente provato che, ponendosi piccoli traguardi piuttosto che grandi obiettivi, si sia più motivati e si raggiungano i risultati con maggiore serenità. Scegliete quindi degli obiettivi che sia molto specifici, ma anche molto realistici: obiettivi vaghi o eccessivamente lontani nel tempo non bastano, dobbiamo imparare a concentrarci su sentimenti positivi immediati, benefici interessanti e che possano migliorare in breve tempo la nostra vita quotidiana.

In due si fatica di meno, e ci si diverte di più

È il trucco più vecchio di sempre, ma non per questo ha perso la sua validità: vai con qualcuno con cui sai che ti divertirai, che ha i tuoi stessi obiettivi e con cui sai che non sarà un peso, ma anzi si potrà trasformare in un’esperienza divertente. Secondo gli studiosi questa non è solo una teoria, ma ci sono dei veri e proprio studi accademici che dimostra come siamo, in effetti, più motivati se circondati da persone che ci spronano.

Trovate uno sport che vi piaccia davvero

Chi l’ha detto che l’unico modo di mettersi in forma è la palestra? Sicuramente è la più gettonata, ma se non vi sentite proprio i tipi da sala pesi, le opzioni sono tantissime e delle più varie: potete scegliere un vero e proprio sport – nuoto, danza, calcio, basket, pallavolo e chi più ne ha più metta – oppure, se preferite l’aria aperta, potete dedicarvi alla camminata veloce o addirittura alla corsa. Ma chi ama stare in casa può anche lasciarsi ispirare dalla tecnologia: esistono tantissime app che propongono programmi giornalieri per allenarsi e divertirsi con il fitness (ma attenzione a non esagerare con esercizi che non sono adatti a voi). Anche YouTube può essere un grande alleato: si trovano tantissimi video sia di fitness classico, sia di danza o aerobica, che può essere un modo diverso e allegro di tenersi in allenamento.

Fatevi ispirare dalla musica

La musica è una chiave importantissima nel processo di motivazione. Secondo gli studi, infatti, ascoltare la musica dà molta energia e ti porta a sentire meno la fatica: simpaticamente alcuni medici sono arrivati a sostenere che ascoltare musica durante un’attività fisica sia una sorta di droga legalizzata. La chiave è una playlist positiva, ritmica ma anche melodica, che ti piaccia tantissimo e che ti sia divertita a crearla: deve farti venire voglia di spaccare il mondo! Se ti alleni a casa puoi spararla nelle casse dello stereo, se invece sei in palestra o all’aria aperta puoi sfruttare l’enorme comodità delle cuffie wireless, che ti permetteranno di allenarti con la tua musica preferita ovunque tu vada.