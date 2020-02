Capaccio Paestum, un incontro sulla gestione dei reflui zootecnici

Sabato 22 febbraio 2020 ore 10.00 presso la Sala Erica in Piazza Santini a Capaccio Paestum si terrà il convegno “L’impatto dei reflui zootecnici, problematiche e soluzioni più sostenibili per il nostro territorio” promosso dal comitato “non inquino la mia terra”.

Con questa ulteriore iniziativa, il Comitato non inquino la mia terra, costituitosi a seguito dello sversamento di reflui bufalini finiti in mare lo scorso 13 agosto a Capaccio Paestum, intende ancora una volta stimolare il dibattito tra cittadini, tecnici, amministratori locali e operatori del settore su quelle che sono le soluzioni tecnologiche più sostenibili per il nostro territorio, nell’ottica di uno scambio di conoscenze che miri ad una diversificazione impiantistica del trattamento dei reflui zootecnici.



Ne discuteranno:

Stefano Castiglione, prof. Università degli Studi di Salerno.

Angelo Zoppi, Consigliere AISA -Associazione Italiana Scienze Ambientali-.

Antonio Briscione, Presidente Riserve Fluviali Sele/Tanagro Monti Eremita/Marzano.

Francesco Alfieri, Sindaco di Capaccio Paestum.

Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania.



Nel corso dei lavori saranno presentati i dati del monitoraggio scientifico sullo stato di salute del fiume Sele. Un’esperienza di Citizen Science condotta dai volontari dei campi estivi della Legambiente accompagnati da esperti dell’associazione.