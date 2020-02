Capaccio Paestum: taglio del nastro per due nuove opere

CAPACCIO PAESTUM. Taglio del nastro per due nuove opere pubbliche per gli studenti capaccesi. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, mercoledì 19 febbraio taglierà il nastro della palestra di Spinazzo che verrà consegnata alla scuola della contrada. “Ora la comunità scolastica potrà disporre di uno spazio adeguato per le attività sportive”, ha commentato il primo cittadino. L’appuntamento è alle ore 9.

Il giorno seguente, giovedì 20 febbraio, nuova cerimonia inaugurale, questa volta al Capoluogo. Sono stati completati, infatti, i lavori per la nuova scuola che ospiterà gli studenti della scuola dell’infanzia, delle elementari e delle medie.

“Ora l’intero plesso è a disposizione della comunità scolastica”, il commento di Alfieri. Già ad inizio scolastico avevano potuto iniziare le lezioni nel nuovo plesso, ora è previsto il trasferimento di tutte le classi. Taglio del nastro alle ore 10.