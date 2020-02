Capaccio Paestum, escluso caso di coronavirus: passa la paura

CAPACCIO PAESTUM. Potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore dall’ospedale Cotugno di Napoli il 45enne cinese, residente nella città dei templi, che era stato ricoverato ieri con il sospetto di aver contratto il coronavirus. L’uomo, titolare con la moglie di un negozio a Capaccio, era tornato dalla Cina una ventina di giorni fa. Con il sopraggiungere di febbre e tosse ha subito temuto di aver contratto la malattia. Immediato l’allarme: il 45enne è stato prima ricoverato in isolamento all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, poi trasferito presso il nosocomio napoletano, centro di riferimento regionale per i casi di coronavirus.

Sono bastate poche ore affinché i sanitari compissero tutti i test necessari ad escludere la malattia. Il 45enne cinese resterà sotto osservazione, sottoposto a controlli di routine, e presto potrebbe essere dimesso.

Una buona notizia per la comunità capaccese. Qui nella giornata di ieri si è diffusa tanta paura soprattutto tra i genitori degli studenti che frequentano lo stesso plesso del figlio del cittadino cinese. Sui social e sui gruppi WhatsApp si è generato un allarme diffuso. Qualcuno si era detto pronto a non mandare i propri figli a scuola. Soltanto in serata la notizia che l’uomo non aveva contratto il coronavirus ma una banale influenza ha riportato la calma.