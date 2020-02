Autovettura a gpl nuova o usata? I vantaggi dell’usato

Le statistiche parlano chiaro: in Europa, l’Italia risulta essere al primo posto per la vendita di autovetture a GPL. A dichiararlo è l’Anfia, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica: le sue analisi del 2019 ci pongono in vetta alla classifica con oltre 2 milioni di auto a GPL.

La riflessione viene spontanea a questo punto: gli italiani, sempre più, stanno scegliendo e acquistando autovetture a GPL.

Ma perché scegliere un’autovettura a GPL? Ma soprattutto, è possibile acquistare un’automobile a GPL usata? Quali sono i vantaggi rispetto al nuovo?

Autovettura a GPL: perché sceglierla

Complici le politiche ambientaliste in costante aumento e diffusione, i blocchi del traffico e un’attenzione al risparmio e ai consumi che purtroppo la crisi economica ha posto tra le priorità degli italiani, la diffusione di automobili alimentate a GPL è in netta crescita.

Considerando l’acquisto sul nuovo, la spesa iniziale è maggiore di circa 1500 euro, ma è anche vero che gli incentivi non sono pochi. Le spese relative ai consumi sono ottime, a fronte del fatto che un’auto a GPL consuma più carburante ma il GPL costa meno della metà della benzina, e anche il bollo vede una diminuzione del 75% circa.

Sono queste le motivazioni che stanno portando gli italiani ad acquistare sempre più auto GPL. Ad esempio è aumentata di tantissimo la richiesta vedendo i trend di panda usata a Gpl.

Ma parlando di usato cosa succede?

Autovettura a GPL usata: i vantaggi

Indubbiamente la scelta dell’usato ha un certo peso nell’ambito dell’economia automotive.

Scegliere un’autovettura GPL usata rappresenta sicuramente un ulteriore vantaggio che si somma alla riduzione delle spese di carburante affrontate durante l’anno (un pieno di GPL costa tra i 17 e i 20 euro), ma bisogna stare attenti, molto più che con una qualsiasi altra tipologia di auto.

Se ti stai accingendo all’acquisto di un’autovettura a GPL usata, ricorda di controllare:

Impianto : la parte più delicata e importante dell’auto. Cerca di far sempre riferimento a un’officina autorizzata e di fiducia per questo controllo, verifica che sia tutto in regola con i tagliandi e che l’impianto non presenti problemi di alcun tipo;

: la parte più delicata e importante dell’auto. Cerca di far sempre riferimento a un’officina autorizzata e di fiducia per questo controllo, verifica che sia tutto in regola con i tagliandi e che l’impianto non presenti problemi di alcun tipo; Motore : in fase di pre acquisto, assicurati che anche il motore non presenti tare o difetti;

: in fase di pre acquisto, assicurati che anche il motore non presenti tare o difetti; Carrozzeria e interni: probabilmente gli aspetti meno rilevanti se pensiamo al funzionamento dell’auto, ma che ovviamente diventano importanti anche in relazione al prezzo che ti hanno proposto.

Acquistare un’autovettura a GPL usata, una volta che ci si è accertati della qualità dell’auto, è quindi assolutamente conveniente, soprattutto considerato che nel corso del tempo, maggiormente se si percorrono molti chilometri all’anno, la spesa per il carburante verrà praticamente dimezzata e si avranno anche meno problemi di viabilità e accesso in molte zone urbane.

Certo, non si potrà avere accesso agli incentivi previsti per l’acquisto di un’auto nuova, ma se ancora sei in fase decisionale tra un GPL, un benzina o un diesel, considera che pur acquistando un’autovettura a GPL usata e quindi priva di bonus e sconti, andrai a risparmiare nel tempo sul consumo di carburante e sulla spesa del bollo. E di questi tempi non è poco.