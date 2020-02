Adesca 15enne valdianese in rete: 60enne irpino nei guai

Sul pc di casa aveva materiale pornografico, ma anche una fitta corrispondenza con una minorenne di Sala Consilina. E’ quanto è emerso grazie ad una perquisizione eseguita da parte degli uomini della Polizia Postale di Napoli, in seguito alla denuncia dei genitori della giovane.

Protagonista della vicenda un uomo di 60 anni originario dell’avellinese. Gli investigatori hanno ricostruito uno scambio di contenuti a sfondo sessuali via web. Stando alle prime ricostruzioni prima ci sarebbe stato un approccio on line, poi uno scambio di messaggi contenenti contenuti equivoci anche via WhatsApp. Le richieste dell’uomo, secondo le accuse, sarebbero diventate sempre più insistenti.

Poi i genitori della minore, 15 anni, hanno scoperto sul suo telefono della ragazzina i rapporti che intratteneva con il 60enne irpino. Di qui la denuncia ai carabinieri dai quali cui la documentazione è stata trasmessa alla Polizia Postale.

L’attività investigativa ha portato ad una perquisizione a casa dell’uomo, in seguito al quale è stato denunciato per detenzione di materiale pornografico.