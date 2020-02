Serie B: Salernitana, stop nel posticipo con il Chievo

Sconfitta esterna per la Salernitana che viene superata per 2-0 dal Chievo, che sigla una marcatura per tempo. I granata sciupano cosi l’occasione di presentarsi in zona importante di graduatoria, rimanendo comunque in posizione discreta di classifica.

E’ il Chievo a partire meglio e cercare prontamente il punto del vantaggio. Nei minuti iniziali Giaccherini, tra i più ispirati, cerca con Obi la soluzione dalla media distanza, senza trovare il bersaglio difeso da Micai Al 27′ Jaroszynski commette fallo in area su Djorjevic, per il direttore di gara, Forneau di Roma, è rigore. Dal dischetto Giaccherini non sbaglia portando avanti i clivensi. Al 40′ buona occasione per i granata: Dziczek mette una palla invitante nel mezzo dove Djuric e Gondo arrivano in ritardo. Dopo due minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi.

Nella ripresa Jallow, subentrato a Gondo, impegna Sempre, estremo difensore dei veneti. La stessa punta vede al 19′ il suo tiro rimpallato in corner. E’ però il Chievo a trovare il guizzo vincente: Giaccherini, servito da Djordevic, sigla il 2-0, che chiude anticipatamente i giochi al minuto 25 della seconda frazione. La gara senza grossi sussulti scivola verso la sua parte conclusiva. Nei 5 di recupero succede poco: la Salernitana esce, cosi, sconfitta dallo stadio “Bentegodi”.