Paura sulla Cilentana, cadono calcinacci in galleria

La Polizia Stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania hanno chiuso per diversi minuti la galleria tra Prignano Cilento e la Diga Alento della Cilentano. Ciò a causa della caduta di alcuni calcinacci. Tutti i mezzi di passaggio sono deviati lungo la SS18.

I veicoli che giungono da sud sono stati costretti ad uscire allo svincolo di Perito, quelli che arrivano da nord a Prignano Cilento.

Si attende l’arrivo dei tecnici Anas per valutare la gravità della situazione ed eventualmente procedere alla messa in sicurezza. Lunghe le code in entrambi i sensi di marcia.