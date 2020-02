La New Basket Agropoli batte Venafro

Volta subito pagina la New Basket Agropoli che questa sera ha battuto Venafro 110-90. Una gara combattuta fin dall’inizio, che fa morale e dà una iniezione di fiducia all’ambiente. I delfini, con i due punti del Pala Di Concilio, mantiene il fiato sul collo di Forio, che in virtù della gara vinta contro Caserta, mantiene il primato in classifica, distaccato di soli due punti rispetto a New Basket Agropoli, in seconda posizione. Venendo alla gara di questa sera, i padroni di casa partono subito bene, mettendo in tasca i primi trenta punti nel primo quarto (30-24); nel secondo quarto fanno meglio, aumentando il distacco rispetto agli ospiti (63-44). Al rientro dalla pausa lunga, l’Agropoli molla un po’ la presa e Venafro riesce ad aggiudicarsi il terzo quarto, recuperando quattro punti (85-70). Ma di fatto la vittoria è già conquistata. Negli ultimi dieci minuti, i biancazzurri sono bravi a gestire il punteggio, riuscendo a chiudere il match con un vantaggio di 30 lunghezze. Una bella prestazione corale che fa ben sperare per le prossime avvincenti sfide.

Questo il commento di coach Franco Lepre a margine della gara: «Era la partita che volevamo fare. Eravamo consapevoli di voler arrivare intorno ai cento punti, soglia alla quale Venafro avrebbe fatto fatica ad arrivare. E’ stata una partita giocata bene da parte di tutti, in difesa come in attacco». Prossimo impegno contro Catanzaro: «gara difficile contro un’altra compagine che è in piena corsa playoff. Dobbiamo vincere per dare continuità al nostro percorso. Anche in considerazione del fatto che la prossima gara casalinga, quella del 1 marzo, ci vedrà di fronte all’attuale capolista, Forio. E in quell’occasione, sempre che i partenopei non facciano un passo falso prima, avremo l’occasione di puntare alla prima posizione».

TABELLINO

NEW BASKET AGROPOLI – BASKET VENAFRO 110-90

NEW BASKET AGROPOLI: Borrelli 18, Farese 3, Simaitis 25, Ouandie 21, Lepre 8, Ferretti 5, Gazineo 2, Pekovic, De Marco, Labovic 5, Buldo 15, Popov 8. Allenatore: Lepre

BASKET VENAFRO: Pignalosa 24, Liburdi 23, Minchella 10, Pesic 16, Barreiro 6, Cocozza 6, Montanaro 3, Romanelli 2, Santoro NE. Allentore. Valente

Arbitri: Procida, Sacco

Parziali: 30-24; 33-20; 22-26; 25-10