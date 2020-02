A Sapri riprende la Rassegna Culturale “Venti/Venti: Storie, Idee, Persone”

Riprendono il 22 febbraio gli incontri culturali promossi ed organizzati dall’Associazione Culturale Proudhon che si terranno presso la Biblioteca Comunale “Biagio Mercadante” di Sapri.

Questa prima rassegna messa in campo dall’associazione, a cui ne seguiranno altre durante il corso dell’anno, ha per titolo: Venti/Venti: Storie, Idee, Persone. Il calendario degli incontri rispecchia il titolo che si è voluto scegliere per la varietà delle tematiche che verranno offerte a coloro che vorranno condividere non solo momenti di divulgazione ma anche di libero dibattito.

La rassegna comincerà dal carnevale, festa popolare e di rinascita, con l’esame in particolare della maschera di Arlecchino scoprendo aspetti non conosciuti delle origini sia del carnevale che della stessa maschera di Arlecchino. Si parlerà di storia, con una interessante indagine sulle petizioni al parlamento delle Due Sicilie e si parlerà di storia politica con due incontri che esamineranno il periodo cosiddetto della “prima repubblica”, infine avremo l’onore ed il piacere di ospitare Nicola Vacca poeta, scrittore, critico letterario, che presenterà la sua ultima raccolta di poesie dal titolo “Non dare la corda ai giocattoli”.