Serie B: Salernitana impegnata ancora nel Monday Night

In un campionato cadetto equilibratissimo la Salernitana nella serata di lunedì, con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00, farà visita al Chievo. Allo Stadio “Bentegodi” di Verona dirigerà la sfida, valida per il quinto turno del girone di ritorno, il sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma. Nel posticipo della giornata numero 24 i granata, con 36 lunghezze in graduatoria e cinque di vantaggio sui padroni di casa, cercheranno continuità nella combattuta corsa alla zona play-off.

I campani godono di discreta salute visti i 4 risultati utili consecutivi, con 3 vittorie ed un pari a rilanciare il team di Ventura. I veneti, invece, negli ultimi 8 turni hanno raccolto 7 punti, Per i clivensi è arrivato un solo successo, contro il Perugia, poi ben 4 pareggi e 3 sconfitte. Nello stesso periodo lo score dei granata recita 5 vittorie, 2 divisioni della posta e un solo scivolone, giunto contro lo Spezia, per un totale di 17 punti.

La squadra del tecnico Marcolini ha faticato anche tra le mura amiche dove per ben tre volte negli ultimi 4 incontri ha lasciato il bottino pieno agli avversari. La gara di andata, disputata il 25 settembre allo stadio “Arechi” sempre alle ore 21:00, terminò 1-1. Il vantaggio veneto, giunto poco prima della mezzora a firma di Djordjevic, vide la replica di Kiyine, su rigore, dopo meno di dieci minuti, fissare il parziale sul risultato di 1-1.