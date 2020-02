Moio della Civitella in festa per i 100 anni di Zì Bernardo

Dopo i 109 anni di Nonna Rosa De Vita Moio della Civitella festeggia i 100 anni di Zì Bernardo Nese nato il 12 febbraio 1920. L’intera comunità di Moio, insieme al Sindaco Enrico Gnarra, hanno voluto festeggiare questo importante traguardo nel pomeriggio di oggi presso il Mulino; presente anche il cantautore Angelo Loia.

Una vita dedicata all’insegna del lavoro, ha infatti cominciato a lavorare nei campi e a pascolare la terra già dalla seconda elementare. Ha vissuto l’esperienza della guerra, combattendo come soldato in Africa e poi imprigionato degli inglesi per circa 7 anni; è sposato con Angelina, conosciuta già dalle scuole elementari, con due figli Guglielmo, Raffaele e 5 nipoti.

“Al nostro concittadino Bernardo Nese – scrive l’Amministrazione Comunale in una targa consegnata al centenario – uomo forte, grande lavoratore, cultore della tradizione e della vita contadina.”