Ceraso: una cappella per tumulare familiari di persone in stato di bisogno

CERASO. Il cimitero del comune cilentano avrà un luogo dove tumulare le persone i cui familiari si trovino in stato di bisogno. L’Ente, guidato dal sindaco Gennaro Maione, nelle scorse settimane ha accettato una donazione da parte della famiglia Ravera, che ha deciso di lasciare al comune la cappella funeraria di famiglia.

Una donazione accettata dal Comune che, come da volontà dei donanti, oltre a non modificare il nome della cappella la utilizzerà per scopri sociali.

Qui avverrà la tumulazione di persone i cui familiari si trovino in stato di bisogno accertato dai servizi sociali, non abbiano ricevuto in concessione alcun manufatto cimiteriale e siano impossibilitati a provvedere a tale necessità per il seppellimento del caro estinto.