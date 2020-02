Alfonso Melis: un semplice programma per allenarsi in casa

Quante volte hai provato ad allenarti da casa per risparmiare sul costo della palestra? Quante volte hai iniziato e poi non hai più portato avanti i tuoi sforzi? Non devi sentirti in colpa perché è una cosa piuttosto normale. Difatti questo si verifica quando non vediamo risultati e diventiamo impazienti, iniziando programmi che non sono studiati specificamente per le nostre esigenze. Con i consigli di Alfonso Melis, esperto di sport di Rews.it, avrai la certezza di poter ottenere risultati seguendo un programma semplice per allenarti da casa. La prima cosa che ti serve è procurarti i giusti attrezzi che, con la minima spesa, portano al miglior risultato. Tra questi dovrai valutare l’acquisto di un tappetino, di cavigliere con pesi, di elastici da fitness e di una bella fitball. Con questo piccolo assortimento potrai migliorare la tua forma fisica armato anche di forza di volontà e costanza. Ecco come fare.

Scegli un obiettivo

Rews.it suggerisce: un obiettivo deve essere semplice, misurabile e realizzabile. Questo significa che non puoi decidere solamente di “perdere peso” o “avere forme più toniche”. Ciò che devi fare è stabilire quantitativamente e qualitativamente chi vuoi diventare. La mancata scelta di un vero obiettivo è la ragione principale per cui l’allenamento viene presto abbandonato. Se invece stabilisci in chilogrammi o centimetri le tue misure ideali, aggiunge Alfonso, sarà molto più semplice stabilire un programma per allenarsi in casa. Per far ciò dovrai pesarti, conoscere il tuo indice di massa grassa e massa magra oltre che misurare la salute del tuo metabolismo. Con queste informazioni sarà possibile capire se hai bisogno di attività aerobica o anaerobica ma anche quali esercizi svolgere e in quali modalità eseguirli.

Prendi nota

Una volta rintracciate tutte queste informazioni sarai pronto per un percorso di allenamento da casa. Se devi dimagrire dieci chili o solo due le regole sono le stesse: strizza l’occhio agli alimenti più salutari, muoviti di più e approfitta delle occasioni quotidiane che ti danno la possibilità di scegliere tra due passi in più o le comodità come ascensori, scale mobili e macchina. Infatti allenarsi da casa vuol dire anche prendersi cura di ciò che mangi, di come vivi e delle scelte che fai per il tuo benessere. Tornare in forma allenandosi è sicuramente utilissimo per la salute ma presuppone sempre anche l’apporto di una dieta bilanciata e ricca di frutta e verdura di stagione. Vedrai che allenandoti anche solo due volte a settimana e camminando di più, i risultati non tarderanno ad arrivare.

Bilancia mente e corpo

Per questo motivo è importante bilanciare l’equilibrio tra benessere fisico e mentale lavorando anche sulla motivazione. I migliori esperti di fitness e movimento come Alfonso Melis, infatti, precisano sempre che mettersi in forma e allenarsi per conto proprio è una sfida che parte da una profonda voglia di cambiamento interiore. Dovrai avere la pazienza e la lungimiranza di aspettare l’arrivo dei risultati senza sconfortarti se ti sentirai assalito da pigrizia o poca voglia di muoverti. All’inizio è tutto nuovo e a tratti anche difficile ma, una volta preso il via, non vorrai più tornare indietro.